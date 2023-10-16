Киев, 16 октября, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Украинские власти хотели бы начать самостоятельно обучать пилотов на западных истребителях F-16, однако в Киеве осознают, что это непростая задача. Об этом 16 октября заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада».

Иван Шилов ИА Регнум

По словам Игната, подобные создаваемому региональному центру подготовки пилотов F-16 в румынском уезде Кэлэраш учебные центры необходимо создавать и на территории Украины.

«И это будет делаться, безусловно, — центры обучения, мощные авиасимуляторы, авиатренажеры. Центр подготовки, понятное дело, должен будет тоже соответствовать тем стандартам, которые есть у наших партнёров. Это всё будет, но для этого нужно время, тем более в боевых условиях. Мы понимаем, что это непросто сделать», — сказал он.

В то же время Игнат не уточнил, когда именно должны быть созданы такие учебные центры.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября газета Politico написала, что пилоты ВСУ намереваются на следующей неделе начать тренировки на истребителях F-16 на американской базе в Тусоне (штат Аризона). По информации издания, в сентябре небольшая группа пилотов с Украины прибыла в США для обучения английскому языку и уже прошла первое тестирование.

Глава Пентагона Ллойд Остин 11 октября заявил, что Киев сможет начать использовать истребители F-16 не ранее весны 2024 года. По его словам, Вашингтон возглавит западную коалицию по развитию ВВС Украины, нацеленную на поставки Киеву F-16.

Ранее, 6 октября, стало известно, что задействованные в зоне проведения СВО российские комплексы радиоэлектронной борьбы оптимизируют для подавления истребителей F-16. Собранные сведения о бортовом радиоэлектронном оборудовании натовских истребителей свидетельствуют о том, что подавить их будет даже проще, чем уже имеющиеся у ВСУ самолёты советского производства.

Президент России Владимир Путин 12 сентября заявил, что передача западными странами истребителей F-16 Киеву ни на что не повлияет. Глава государства указал на то, что на ситуацию на фронте не оказывают влияния поставки Украине новых вооружений, включая кассетные боеприпасы и снаряды с обеднённым ураном.