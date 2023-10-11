Брюссель, 11 октября, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Применение на Украине истребителей F-16 может начаться не ранее весны 2024 года, заявил 11 октября глава Пентагона Ллойд Остин по итогам заседания контактной группы по поставкам оружия Украине в Брюсселе.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

«На достижение первичной боеготовности потребуются месяцы. Самое раннее следующей весной мы сможем увидеть первичную боеготовность», — сказал он, напомнив, что США с рядом стран Европы уже приступили к переобучению украинских летчиков и техников на F-16.

Также он сообщил, что Вашингтон возглавит западную коалицию по развитию ВВС Украины, в том числе с прицелом на передачу Киеву F-16.

Как передавало ИА Регнум, 20 августа глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал предоставить Киеву 42 истребителя F-16. После этого глава голландского правительства уточнил, что пока не может сказать, сколько самолётов получится передать Украине из тех 42, что есть у королевства.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в тот же день сообщила, что Копенгаген готов выделить Киеву 19 самолётов F-16. Из них первые шесть планируется передать Украине к Новому году, восемь — в течение 2024 года, а в 2025-м ещё пять.

При этом отставной полковник американской армии Дэниел Дэвис заявил, что F-16 не помогут ВСУ на поле боя. Он отметил, что они уязвимы для российских средств противовоздушной обороны С-300 или С-400. Кроме того, устаревшие американские истребители не смогут противостоять российским истребителям Су-35.

Тем временем задействованные в зоне проведения СВО российские комплексы радиоэлектронной борьбы оптимизируют для подавления американских истребителей F-16. Собранные сведения о бортовом радиоэлектронном оборудовании натовских истребителей свидетельствуют о том, что подавить их будет даже проще, чем уже имеющиеся у ВСУ самолёты советского производства.

Президент России Владимир Путин заявил, что передача Западом истребителей F-16 Украине ни на что не повлияет. Российский лидер также указал на то, что на ситуацию на фронте не оказывают влияния поставки Киеву новых вооружений, в том числе кассетных боеприпасов и снарядов с обеднённым ураном.