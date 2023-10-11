Брюссель, 11 октября, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Вашингтон возглавит западную коалицию по развитию ВВС Украины, в том числе с прицелом на передачу Киеву F-16, заявил 11 октября министр обороны США Ллойд Остин по итогам заседания контактной группы по поставкам оружия Украине.

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Он рассказал, что участники заседания обсудили помощь Украине в самообороне в долгосрочной перспективе.

«Участники этой контактной группы реорганизуются в то, что мы называемся коалиции по потенциалу. Это позволит нам оказывать помощь в сфере безопасности более оперативно и обеспечит будущее Украины», — отметил Остин.

По его словам, коалицию, которая сосредоточит усилия на поддержке IT-инфраструктуры Украины, возглавят Эстония и Люксембург. Литва играет ведущую роль в оказании помощи Киеву в обезвреживании российских мин на украинской территории.

США, подчеркнул Остин, помогут руководить коалицией стран, которая будет взаимодействовать с Украиной над развитием ее ВВС. Шеф Пентагона добавил, что Вашингтон, руководя этой коалицией по потенциалу, будут поддерживать тесную координацию с Украиной и другими партнёрами, уделяя основное внимание развитию потенциала применения истребителей F-16.

Как передавало ИА Регнум, ранее кандидат на пост начальника штаба американских военно-воздушных сил генерал Дэвид Олвин проинформировал, что обучение пилотов ВСУ управлению истребителями F-16 в США займёт от шести до девяти месяцев. Он уточнил, что если начать подготовку в следующем месяце, то её окончание закончится в начале весны 2024 года.

Президент России Владимир Путин заявил, что передача Западом истребителей F-16 Украине ни на что не повлияет. Российский лидер также указал на то, что на ситуацию на фронте не оказывают влияния поставки Киеву новых вооружений, в том числе кассетных боеприпасов и снарядов с обеднённым ураном.

15 сентября портал 19FortyFive выпустил статью Майи Карлин, которая сообщила о тревоге западных военных экспертов по поводу истребителей F-16. По словам обозревателя, на Западе боятся, что российские системы противовоздушной обороны легко уничтожат самолёты указанного типа, которые получит ВСУ.