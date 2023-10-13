Вашингтон, 13 октября, 2023, 23:17 — ИА Регнум. Пилоты киевской армии планируют на следующей неделе начать тренировки по управлению американскими истребителями F-16 на американской базе в Тусоне, штат Аризона. Об этом стало известно газете Politico.

По информации издания, в сентябре небольшая группа пилотов прибыла в США для обучения английскому языку и уже прошла первое тестирование.

Тренировки пилотов начнутся с базовых навыков управления истребителями F-16 на симуляторах и в аудиториях.

Как сообщало ИА Регнум, применение на Украине истребителей F-16 может начаться не ранее весны 2024 года, заявил 11 октября глава Пентагона Ллойд Остин. На достижение первичной боеготовности потребуются месяцы.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что Копенгаген готов выделить Киеву 19 самолётов F-16. Из них первые шесть планируется передать Украине к концу 2023 года, восемь — в течение 2024 года, а в 2025-м ещё пять.

Президент России Владимир Путин заявил, что передача Западом истребителей F-16 Украинени на что не повлияет.