Москва, 6 октября, 2023, 06:22 — ИА Регнум. Задействованные в зоне проведения специальной военной операции российские комплексы радиоэлектронной борьбы оптимизируют для подавления американских истребителей F-16, которые могут быть переданы США Вооружённым силам Украины. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщило «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Применяющиеся в зоне проведения СВО российские системы РЭБ получат оптимизированные настройки для подавления радиолокационных станций и бортового оборудования истребителей НАТО F-16», — рассказал собеседник агентства.

По информации источника, собранные сведения о бортовом радиоэлектронном оборудовании натовских истребителей свидетельствуют о том, что подавить их будет даже проще, чем уже имеющиеся у ВСУ самолёты советского производства.

Как передавало ИА Регнум, 22 сентября премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо допустил, что Киев сможет получить от Брюсселя старые истребители F-16, так как Бельгия планирует заменить эти самолёты на истребители пятого поколения F-35.

Кроме того, в коалицию поставщиков Украине F-16, возглавляемой Нидерландами и Данией, планировала вступить Норвегия, о чём объявил премьер-министр королевства Йонас Гара Стёре.