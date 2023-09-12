Владивосток, 12 сентября, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Поставки западными странами истребителей F-16 Киеву ни на что не повлияют, заявил 12 сентября президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

Глава государства добавил, что поставки Киеву новых вооружений, в том числе кассетных боеприпасов и снарядов с обеднённым ураном, не влияют на ситуацию на фронте.

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Ранее ИА Регнум сообщало, что американские истребители F-16, поставку которых Украине недавно одобрили власти Нидерландов и Дании, не помогут ВСУ переломить в свою пользу ситуацию в зоне боевых действий. Такое заявление сделал эксперт аналитического центра RAND Corporation Самуэль Чарап. Истребители не представляют серьёзную угрозу для российских военных, которые вполне смогут с ними справиться, отметил он.