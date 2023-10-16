Пекин, 16 октября, 2023, 08:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 17 октября примет участие в третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс ― один путь» на высоком уровне. Об этом на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Пекине заявил глава МИД Китая Ван И.

Алексей Никольский/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Он напомнил, что российский лидер приедет в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

«Уверены, что участие президента Путина внесет очень важный вклад в успешное проведение данного форума», ― подчеркнул дипломат.

Он также уверен, что это будет очень полезным для продвижения стратегического взаимодействия двух стран и придаст новую энергию.

Как сообщало ИА Регнум, третий форум «Один пояс ― один путь» состоится в Пекине 17–18 октября. Основной темой мероприятия станет «Высококачественное строительство «Одного пояса — одного пути», совместное достижение общего развития и процветания.

Предполагается, что в рамках форума состоятся переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и Владимира Путина.

Президент ранее заявил, что идеи мероприятия полностью соответствуют интересам России, интегрируют российские идеи о создании большого евразийского пространства.

Глава Российского государства также подчеркнул, что те, кто воспринимают инициативу «Один пояс — один путь» как попытку кого-то под себя подмять, должны понимать, что она продиктована стремлением КНР сотрудничать. Он акцентировал внимание на внешней политике Китая, которая построена на поиске компромиссов. Именно это отличает её от действий стран «с тяжёлым колониальным наследием», подчеркнул российский президент.