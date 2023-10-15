Пекин, 15 октября, 2023, 04:26 — ИА Регнум. Те, кто воспринимают инициативу «Один пояс — один путь» как попытку кого-то под себя подмять, должны понимать, что она продиктована стремлением КНР сотрудничать. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Мы видим, что кто-то воспринимает «Один пояс — один путь» как попытку Китайской Народной Республики кого-то под себя подмять, но мы не видим этого, мы видим просто желание к сотрудничеству», — пояснил российский лидер.

Владимир Путин также акцентировал, что внешняя политика Китая построена на поиске компромиссов. Именно это отличает её от действий стран «с тяжёлым колониальным наследием».

«Никто никому ничего не навязывает, не заставляет. Только предоставляет возможность», — ещё раз подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА Регнум, третий форум «Один пояс — один путь» состоится в Пекине 17–18 октября.

Основной темой форума станет «Высококачественное строительство «Одного пояса — одного пути», совместное достижение общего развития и процветания.

Предполагается, что в рамках мероприятия должны состояться переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и Владимира Путина.

Президент ранее заявил, что идеи мероприятия полностью соответствуют интересам России, интегрируют российские идеи о создании большого евразийского пространства.