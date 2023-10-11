Москва, 11 октября, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Сроки визита президента России Владимира Путина в Китай определились, заявил 11 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

«Они (даты визита Путина в Китай) определились, мы своевременно вас проинформируем», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И президент России Владимир Путин заявил, что принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай в октябре 2023 года.

Визит Путина пройдёт в рамках форума «Один пояс ― один путь». Российский лидер подчеркнул, что идеи мероприятия полностью соответствуют интересам РФ, интегрируют российские идеи о создании большого евразийского пространства.