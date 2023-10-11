Пекин, 11 октября, 2023, 05:13 — ИА Регнум. Третий форум «Один пояс — один путь» состоится в Пекине 17–18 октября. О подготовке к международному событию сообщил официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

Официальное интернет-представительство президента России Владимир Путин и Си Цзиньпин

Запланировано, что основной темой форума станет «Высококачественное строительство «Одного пояса, одного пути», совместное достижение общего развития и процветания.

Предполагается, что в рамках мероприятия должны состояться переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина.

Си Цзиньпин примет участие в церемонии открытия форума, выступит с речью, проведёт приветственный банкет и двусторонние мероприятия на высшем уровне для гостей.

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД России Сергей Лавров 16–18 октября посетит Пекин, где проведёт переговоры с китайским коллегой Ван И.

Визит Лаврова состоится в рамках проведения форума «Один пояс — один путь».

20 сентября на встрече с Ван И президент России заявил, что принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай в октябре 2023 года.