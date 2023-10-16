Пхеньян, 16 октября, 2023, 05:33 — ИА Регнум. Модернизация сил самообороны Японии имеет цель подготовки к агрессивной войне и нового вторжение на Корейский полуостров. Такие заключения сделали в Центральном телеграфном агентстве КНДР (ЦТАК).

Корейский полуостров

Министр обороны Японии в ходе визита в США озвучил, что Токио ускорит на год оснащение сил самообороны ракетами «Томагавк», которые поставят США, и планирует поставить их на вооружение уже в 2025 году.

ЦТАК сделал выводы, что рекордные военные расходы, вооружение сверхсовременными военными оснащениями, в том числе авианосцем и новейшими истребителями-невидимками, завершение военной подготовки в сферах космоса, киберпространства, электромагнитных волн — всё это нацелено на подготовку к ведению агрессивной войны.

«Договор между США, Японией и Южной Кореей о совместных военных учениях нацелен «на отработку повторного вторжения» на Корейский полуостров», — заключили в агентстве.

Как сообщало ИА Регнум, наращивание военной активности Соединённых Штатов на Корейском полуострове увеличивает риск ядерного конфликта в этом регионе. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров, комментируя слова министра обороны КНДР Кан Сун Нама, который заявил, что вопрос не в том, будет ли ядерная война на Корейском полуострове, а в том, кто и когда её начнёт.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын считает, что США, Япония и Южная Корея создали «азиатскую версию НАТО». Их союз несёт угрозу, является первопричиной войны и агрессии, заявил политик.

Москва заявила протест Токио из-за проведения возле границ России совместных военных учений Японии с США, сообщила 4 октября на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

Токио утратил самостоятельность и обслуживает интересы Запада, считает российский дипломат.