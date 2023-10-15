Москва, 15 октября, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Наращивание военной активности Соединённых Штатов на Корейском полуострове увеличивает риск ядерного конфликта в этом регионе. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров, комментируя слова министра обороны КНДР Кан Сун Нама, который в середине августа заявил, что вопрос не в том, будет ли ядерная война на Корейском полуострове, а в том, кто и когда её начнёт.

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«Риторика официальных лиц КНДР о гипотетическом «ядерном конфликте» ярко иллюстрирует резко возросшие риски, которые провоцируются США путём стягивания к полуострову средств стратегического потенциала», — приводит «РИА Новости» слова Бурмистрова.

Дипломат обратил внимание на то, что впервые с 1981 года в южнокорейских водах появилась атомная подводная лодка Kentucky с баллистическими ракетами в ядерном оснащении. В июле субмарина заходила в южнокорейский порт Пусан, также участились визиты авианосных ударных групп, полёты над Японским морем стратегических бомбардировщиков и самолётов-разведчиков, уточнил он.

Бурмистров отметил, что нельзя обойти вниманием и создание американо-южнокорейской консультативной группы по ядерным вопросам, в рамках которой США и Южная Корея ведут диалог относительно планов задействования «ядерного зонтика» Соединённых Штатов в случае военного конфликта с КНДР.

Дипломат отметил, что в ответ Северная Корея вынуждена принимать меры по защите суверенитета с упором на укрепление собственных ядерных сил. Он добавил, что в такой ситуации переговорный процесс оказался в тупике и перспективы выхода из него пока не просматриваются.

Как передавало ИА Регнум, лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын призвал к укреплению отношений со странами, которые противостоят гегемонии Запада. По словам политика, сейчас из-за империалистических реакционных сил реализуется структура Второй мировой войны. Само существование суверенных государств оказывается под серьёзной угрозой, добавил лидер КНДР.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын считает, что США, Япония и Южная Корея создали «азиатскую версию НАТО». Их союз несёт угрозу, является первопричиной войны и агрессии, заявил политик.

Начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков заявил, что Соединённые Штаты намерены создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе сеть подконтрольных альянсов для сдерживания России и Китая.

КНДР после прибытия авианосца США Ronald Reagan в Южную Корею пригрозила нанести удар по стратегическим американским объектам, которые были развёрнуты на Корейском полуострове.