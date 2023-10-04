Москва, 4 октября, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Москва заявила протест Токио из-за проведения возле границ России совместных военных учений Японии с США, сообщила 4 октября на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

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«Японии был заявлен решительный протест в связи с проведением в период с 14 по 23 сентября масштабных японо-американских военных учений на острове Хоккайдо в непосредственной близости от границ РФ», — сказала она.

Захарова добавила, что Москва также против проведения аналогичных учений, запланированных в период с октября по декабрь 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа в ходе траурной церемонии по случаю годовщины атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 году ни один из японских политиков не стал говорить о вине США. При этом премьер-министр Японии Фумио Кисида в своём выступлении заявил об угрозах, которые якобы исходят от России.

Захарова 5 августа указала на абсурдность претензий к России в Японии, заявленных в очередном издании «Белой книги по обороне». Она заявила, что Токио утратил самостоятельность и обслуживает интересы Запада.