Москва, 5 августа, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Япония обслуживает интересы коллективного Запада и приближается к полной утрате самостоятельности во внешней политике. Об этом официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила 5 августа, комментируя выход в Токио очередной «Белой книги по обороне».

Иван Шилов ИА REGNUM

Она отметила, что в МИД не могут не указать официальному Токио на абсурдность ряда оценок в этом ежегодном документе. Авторы «Белой книги» пытаются убедить внутреннюю и зарубежную аудиторию в своей озабоченности безопасностью государств Старого Света, Россия, с их точки зрения, — «непосредственная и самая серьёзная военная угроза» для Европы. При этом именно милитаристская Япония 80 лет назад вступила в сговор с гитлеровской Германией, которая оккупировала почти весь Европейский континент.

«Подоплёка подобных претензий к России хорошо известна. Администрация Фумио Кисиды движется к окончательной утрате самостоятельности во внешней политике, обслуживая интересы «коллективного Запада», — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

Она добавила, что Япония ограничивается ретрансляцией избитого набора клише, которые тиражируют нынешние союзники Токио. В таком качестве это государство не способно объективно и непредвзято оценивать мировые процессы.

Прикрываясь антироссийским курсом на фоне конфликта на Украине японские власти насаждают реваншистские настроения в обществе, активизируют пересмотр пацифистских положений Конституции и наращивают военные расходы, втягивая страну в форсированную ремилитаризацию. Эти действия, а не надуманная «российская угроза», несут прямую реальную опасность миру и стабильности в Северо-Восточной Азии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом, заключила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, ранее японское оборонное ведомство назвало Россию главной угрозой для европейской безопасности, посетовало на российскую активность на Курилах и заявило, что взаимодействие Москвы и Пекина в Тихоокеанском регионе вызывает сильное беспокойство.

По мнению депутата Госдумы Анатолия Вассермана, Япония так и не отказалась от мечты о господстве хотя бы в Азии, а Россия всегда мешала претендентам на мировое господство. Что касается Курильских островов — это для Японии давняя больная тема. Их российская принадлежность стала постоянным напоминанием о поражении, которое потерпела эта страна во Второй мировой войне.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил корреспонденту ИА Регнум, что тезисы из «Белой книги» демонстрируют растущую зависимость Токио от Вашингтона в оборонной сфере. Он полагает, что недовольство Японии — лишь вершина айсберга. На самом деле США рассчитывают усилить военное присутствие в Японии.