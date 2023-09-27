Лидер КНДР: союз США, Японии и Южной Кореи является азиатской версией НАТО
Лидер КНДР: союз США, Японии и Южной Кореи является азиатской версией НАТО
Пхеньян, 28 сентября, 2023, 02:24 — ИА Регнум. Северокорейский лидер Ким Чен Ын на съезде Верховного народного собрания КНДР заявил, что три страны создали «азиатскую версию НАТО», союз, который несёт угрозу.
Ускоренное создание трехстороннего военного союза США, Японии и Южной Кореи, по мнению Ына, привело в итоге к формированию «азиатской версии НАТО».
«Это как раз самая страшная реальная угроза, первопричина войны и агрессии», — сказал Ким Чен Ын.
Как сообщало ИА Регнум, США намерены создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе сеть подконтрольных альянсов для сдерживания России и Китая.
Власти КНР намерены противостоять попыткам Белого дома создавать группировки и военные блоки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Комментируя прошедший 18 августа трёхсторонний саммит, дипломаты однозначно заявили, что Китай «чётко обозначил свою позицию».
Россия обеспокоена тем, что США и их азиатские союзники нагнетают военную истерию на Корейском полуострове, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Министр добавил, что части военной инфраструктуры альянса планируется передвигать в АТР, в Австралию, Новую Зеландию, Японию и Южную Корею.