Пхеньян, 28 сентября, 2023, 02:24 — ИА Регнум. Северокорейский лидер Ким Чен Ын на съезде Верховного народного собрания КНДР заявил, что три страны создали «азиатскую версию НАТО», союз, который несёт угрозу.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Ускоренное создание трехстороннего военного союза США, Японии и Южной Кореи, по мнению Ына, привело в итоге к формированию «азиатской версии НАТО».

«Это как раз самая страшная реальная угроза, первопричина войны и агрессии», — сказал Ким Чен Ын.

Как сообщало ИА Регнум, США намерены создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе сеть подконтрольных альянсов для сдерживания России и Китая.

Власти КНР намерены противостоять попыткам Белого дома создавать группировки и военные блоки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Комментируя прошедший 18 августа трёхсторонний саммит, дипломаты однозначно заявили, что Китай «чётко обозначил свою позицию».

Россия обеспокоена тем, что США и их азиатские союзники нагнетают военную истерию на Корейском полуострове, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Министр добавил, что части военной инфраструктуры альянса планируется передвигать в АТР, в Австралию, Новую Зеландию, Японию и Южную Корею.