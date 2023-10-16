Вашингтон, 16 октября, 2023, 04:35 — ИА Регнум. Лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому необходимо обеспокоиться собственной безопасностью, поскольку он серьёзно просчитался, когда поверил США. Об этом в интервью Dialogue Works заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Украинцы скоро поймут, что они совершили ошибку, которую совершали и другие — они поверили Америке. Всякий раз, когда вы слышите от США: «О, доверьтесь нам, мы вас прикроем!», вам лучше нанять охрану, потому что у вас будут неприятности», — сказал эксперт.

По его словам, Израиль для Вашингтона наиболее приоритетен, нежели Украина. Основное внимание США направлено на еврейское государство, добавил Джонсон.

Как сообщало ИА Регнум, экс-разведчик США Скотт Риттер предупредил Зеленского о нависшей угрозе госпереворота. Обманутые киевскими властями ВСУ могут пойти на смещение его с должности.

Эксперт допустил, что главной силой возможного переворота могут стать офицеры, генералы и полковники среднего звена ВСУ. Если военные не решатся на переворот, то это могут сделать люди из числа близкого окружения главы киевского режима, переставшие видеть в нём какую-либо пользу, считает Риттер.

Политолог Дмитрий Евстафьев отметил, что без жёсткой упёртости лидер киевского режима станет не нужен Западу, и его могут устранить. Если Зеленский не будет продолжать контрнаступление ВСУ и согласится на переговоры, что западные руководители воспримут как капитуляцию, то у общественности появятся вопросы к правильности выделения огромных сумм поддержки Украине, сказал он.