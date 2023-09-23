Вашингтон, 23 сентября, 2023, 10:36 — ИА Регнум. Украинского лидера Владимира Зеленского ждёт незавидное будущее. Вооружённые силы Украины (ВСУ), обманутые киевскими властями, могут пойти на военный переворот и сместить главу Украины. Такое мнение в интервью Джеффу Норману в рамках шоу Ask the Inspector высказал офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

president. gov. ua Владимир Зеленский

Он подчеркнул, что украинские военные разочарованы провалившимся контрнаступлением и огромными потерями в своих рядах, к которым привела проводимая Зеленским политика. Риттер считает, что главной силой возможного переворота могут стать офицеры, генералы и полковники среднего звена ВСУ.

«Они могли бы начать переворот и сместить человека, которого они считают угрозой номер один для их национальной безопасности. И это ― Владимир Зеленский», ― пояснил отставной офицер.

Он также считает, что если военные не решатся на переворот, то это могут сделать люди из числа близкого окружения главы киевского режима, которые перестали видеть в нём какую-либо пользу.

«Такова судьба коррумпированного правительства Украины», ― констатировал Риттер.

Как сообщало ИА Регнум, в последнее время всё чаще ведутся разговоры о том, что Зеленского могут не только отстранить от власти, но и устранить физически. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что американские спецслужбы ликвидируют украинского лидера за его провалы. Он думает, что Зеленскому жить осталось недолго и уйти в изгнание ему не позволят. Ликвидация, считает эксперт, это следующий очевидный шаг для марионеточного лидера, переставшего приносить пользу, который либо сделает ЦРУ, либо оно подтолкнёт к этому кого-то.

Джонсон назвал самым вероятным вариантом такого развития событий взрыв в штаб-квартире Зеленского. Эту атаку попытаются выдать за удар российской ракеты, добавил аналитик.

26 августа Джонсон допустил, что ошибочные действия главы Украины могут привести к бунту военных ВСУ. Он предположил, что этот конфликт должен обостриться уже в ближайшее время.

30 августа Риттер заявил, что украинский президент не доживёт до завершения вооружённого конфликта Киева с Россией. Эксперт считает, что президент мог бы избежать такой участи, если бы ушёл в отставку, уехал бы за границу и скрылся бы из виду.

Политолог Дмитрий Евстафьев в беседе с ИА Регнум заявил, что без жёсткой упёртости лидер киевского режима станет не нужен Западу, и его могут устранить, поэтому он повторяет свои условия для прекращения боевых действий, выступая на Совете Безопасности ООН.