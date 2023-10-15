Белый дом запросил более 2 млрд долларов для Украины и Израиля
Белый дом планирует выделить больше $2 млрд на помощь Украине и Израилю
Вашингтон, 16 октября, 2023, 00:30 — ИА Регнум. Власти США намерены запросить не менее 2 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и на другие нужды. Об этом сообщил помощник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан телеканалу CBS.
По словам чиновника, пока у Вашингтона есть возможности оказания помощи ВСУ, включая критически важные боеприпасы.
Салливан подтвердил, что Байден собирается обратиться к Конгрессу по этому вопросу и ожидает двухпартийной поддержки.
При этом помощник уточнил, что Белый дом рассчитывает получить «существенно» больше 2 млрд долларов.
«Помощь будет включать необходимое вооружение для защиты свободы, суверенитета и территориальной целостности на Украине, а также чтобы помочь Израилю защитить себя в борьбе с террористами», — добавил Салливан.
Как сообщало ИА Регнум, ранее в Конгрессе США представители Республиканской партии не одобрили объединение финансирования украинской и израильской армий. Один из политиков заявил, что сначала надо помочь Израилю, продолжив при этом обсуждать выгоды от продолжения поддержки Украины.
Вариант с увязыванием помощи Израилю и Украине, который рассматривают в Белом доме, совершенно неприемлем, заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. Политик призвал не сравнивать ситуацию на Украине и в Израиле, и не ставить между ними знак равенства. Степень вовлечённости США в каждом случае должна зависеть от интересов государства.
Президент Байден несёт ответственность за глобальную нестабильность, приближение экономического кризиса и третьей мировой войны. Об этом заявила член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.