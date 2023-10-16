Вашингтон, 16 октября, 2023, 03:30 — ИА Регнум. У американских военных нет необходимости участия в палестино-израильском конфликте, заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS.

The U.S. Army ВС США

«Я не думаю, что в этом есть необходимость», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

По словам Байдена, Израиль обладает «одной из лучших армий в мире». При этом глава Белого дома пообещал, что предоставят Израилю всё необходимое.

Как сообщало ИА Регнум, в США заявили о существенной разнице в подходах к конфликтам на Украине и Ближнем Востоке. В частности, США предложили срочный, новый пакет помощи Израилю, который, вероятно, в нём пока не нуждается. В Конгрессе при этом отказываются от выделения финансовой помощи Украине.

США направили в Средиземное море два авианосца. В командовании сил американского флота уточнили, что ВС Соединённых Штатов совместно с союзниками и партнёрами будут работать над поддержанием морского судоходства.

Ранее для сдерживания третьих стран от вмешательства в палестино-израильский конфликт на Ближний Восток отправили американские штурмовики А-10, планируется переброска истребителей F-15, F-16 и F-35.