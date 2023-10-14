Вашингтон, 15 октября, 2023, 01:53 — ИА Регнум. Второй американский авианосец направился в Средиземноё море, сообщило командование сил флота США.

Иван Шилов ИА REGNUM Авианосец США

Отмечается, что корабль Dwight Eisenhower отправился для запланированной переброски 14 октября.

«Ударная группа, согласно плану, направится в зону ответственности Европейского командования ВС США, где совместно с союзниками и партнёрами будет работать над поддержанием морского судоходства, включая военно-морскую дипломатию и государственные усилия по формированию всеобъемлющей морской мощи США и их союзников», — уточнили в командовании.

Журналисты телеканала ABC со ссылкой на источники в американском правительстве добавили, что покинувший военно-морскую базу Норфолк (штат Вирджиния) авианосец присоединится к уже прибывшему в регион кораблю Gerald Ford.

Как сообщало ИА Регнум, 10 октября на фоне обострения палестино-израильского конфликта американский авианосец «Джеральд Форд» прибыл в восточную часть Средиземного моря. В Центральном командовании Вооружённых сил США заявили, что переброска корабля должна послужить сигналом сдерживания на случай, если одна из враждебно настроенных по отношению к Израилю сторон попытается воспользоваться ситуацией.

Издание Air Force Times со ссылкой на источник в Пентагоне сообщило об отправке США военных самолётов на Ближний Восток для сдерживания Ирана от вмешательства в палестино-израильский конфликт. Первые американские штурмовики A-10 прибыли в регион 10 октября. Вскоре США перебросят истребители F-15, F-16 и F-35.