Варшава, 2 августа, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Вызов посла Польши в МИД Украины — наглость со стороны Киева, которая не должна остаться без ответа, заявил 2 августа генеральный секретарь правящей польской партии «Право и справедливость» Кшиштоф Соболевский.

ИЗВЕТИЯ/Тарас Петренко

«Это игра с огнём. Это просто наглость, которая не должна остаться без подобающего ответа. Врага Украина должна искать на востоке», — написал Соболевский на своей странице в Twitter.

Особое возмущение политика вызвал тот факт, что посол Варшавы был вызван в МИД Украины именно 1 августа, когда в Польше отмечают годовщину Варшавского восстания против фашистской Германии.

Как сообщало ИА Регнум ранее, дипломатический конфликт между Варшавой и Киевом начался с высказываний представителя офиса президента Польши Марчина Пшидача, который заявил, что властям Украины «стоило бы начать ценить» ту значительную поддержку, которую Киев получает от Варшавы.

На следующий день, 1 августа, в МИД Украины был вызван посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий. В ходе этого визита послу было заявлено, что слова Пшидача не соответствуют действительности, неприемлемы и противоречат «украинско-польской дружбе», рассказали в МИД Украины.

Вечером 1 августа посол Украины в Польше Василий Зварич был в свою очередь тоже вызван в польский МИД. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий позднее отметил, что считает действия Киева недопустимыми в свете поддержки, которую Варшава оказывает «союзнику». Президент Украины Владимир Зеленский 2 августа призвал воздержаться от дальнейшего развития конфликта.