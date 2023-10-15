Лавров заявил, что Зеленский уже «достал всех»
Москва, 15 октября, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание на то, что лидер киевского режима Владимир Зеленский «достал всех».
На видео, показанное в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», Лавров в зале перед мероприятием с участием президента России Владимира Путина процитировал помощнику главы РФ Юрию Ушакову и пресс-секретарю российского лидера Дмитрию Пескову высказывание румынского сенатора Дианы Шошоакэ с призывом не допустить выступления Зеленского в парламенте Румынии.
Лавров отметил, что Зеленский достал, конечно, всех.
Как передавало ИА Регнум, парламент Румынии отменил заседание, на котором должен был выступить глава киевского режима Владимир Зеленский.
В индийском издании Hindustan Times отметили, что глава киевского режима уехал из Румынии униженным после того, как ему отказали в выступлении перед местными парламентариями. Авторы отметили, что Зеленский ушёл покрасневшим от стыда, поскольку выступление в парламенте страны отменили, ещё одна страна НАТО унизила Зеленского.
Глава киевского режима находится в очень сложном положении, поскольку начинает надоедать как США, так и Европе, отметил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
На Западе начинают задаваться вопросом, на что власти Украины тратят выделенные им деньги, недовольство Зеленским растёт, и тот, чувствуя это, начинает «метаться», заявил Песков.