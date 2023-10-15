Рамалла , 15 октября, 2023, 19:09 — ИА Регнум. Планируемая армией Израиля наземная операция в секторе Газа может привести к геноциду местного населения, сказано в опубликованном 15 октября совместном заявлении Лиги арабских государств и Африканского союза.

Иван Шилов ИА Регнум

«Наземная операция Израиля, несомненно, повлечёт за собой большое количество жертв среди гражданского населения, включая женщин и детей, что может привести к беспрецедентному геноциду», — сказано в заявлении, принятом по итогам встречи генсека лиги Ахмеда Абуль Гейта и главы комиссии союза Мусы Факи Махамата.

Лига и союз призывают к немедленному прекращению огня в секторе и оказанию срочной гуманитарной помощи местным жителям во избежание развития «катастрофы, которая происходит прямо на наших глазах», отмечено в заявлении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее премьер-министр и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что армия Израиля должна остановить эскалацию конфликта, снять блокаду с сектора Газа и прекратить проведение военных операций, которые уносят жизни мирных людей. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в свою очередь отметил, что если армия Израиля не прекратит наносить удары по жителям сектора Газа, масштабы конфликта могут расшириться. Он призвал к коллективной мобилизации исламских стран «для прекращения военных преступлений сионистского режима против жителей Газы».

Лидеры стран ЕС в своём совместном заявлении ранее осудили ХАМАС за захват заложников и призвали освободить их, выразили готовность оказывать гуманитарную помощь жителям сектора Газа и заявили о признании права Израиля на самооборону, подчеркнув, что права мирных жителей должны соблюдаться. Вместе с тем они призвали возобновить «ближневосточный мирный процесс» и вести его на принципах «двух государств» (Израиля и Палестины).

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что для урегулирования ситуации в Израиле необходимо выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства. Важно не допустить расширения конфликта, Россия готова внести вклад в урегулирование ситуации и призывает остальных также искать компромисс, указал президент. Однобокая позиция США завела палестино-израильское урегулирование в тупик, подчеркнул Владимир Путин.

Военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. Радикальное палестинское движение ХАМАС провело ракетную атаку на территорию Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами. Стороны продолжают обмен ударами, Израиль заблокировал поставки воды и электричества в Газу. Власти Израиля анонсировали наземную операцию в секторе. Кроме того, власти Сирии заявили, что израильская армия обстреляла аэропорты Алеппо и Дамаска, а власти Израиля сообщили об ударах по местам дислоцирования «Хезболлы» в Ливане.

Наземная операция в секторе Газа невыгодна для Израиля, но и отказаться от её проведения он тоже не может, заявил в беседе с корреспондентом ИА Регнум старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь. Операция в густонаселённом регионе приведёт к многочисленным жертвам и осуждению действий Израиля, а отказ от неё станет демонстрацией слабости Израиля, вследствие чего и другие группировки вслед за ХАМАС могут атаковать его территорию, отметил эксперт.