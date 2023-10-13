Мюнхен, Германия, 13 октября, 2023, 22:00 — ИА Регнум. Еврейская община Мюнхена «Israelitische Kultusgemeinde» (IKG) предупредила своих членов о необходимости вести себя «неприметно», не носить иудейские символы и избегать мест проведения пропалестинских демонстраций, пишет 13 октября немецкая газета Bild.

«Будьте внимательны, ведите себя неприметно, избегайте пропалестинских демонстраций и открытого ношения израильских и еврейских символов», — цитирует издание текст рассылки, отправленной членам общины.

Руководители ХАМАС ранее обратились к мусульманам всего мира с призывом провести 13 октября «мобилизацию» и отомстить за действия властей Израиля в секторе Газа, которые в палестинском радикальном движении назвали геноцидом.

Как передавало ИА Регнум, 12 октября полиция Парижа разогнала водомётами запрещённую акцию в поддержку Палестины. Согласно кадрам, опубликованным в соцсетях, для разгона толпы был применён слезоточивый газ.

В воскресенье, 9 октября, десятки человек вышли на улицах Роттердама (Нидерланды) на демонстрацию в поддержку Палестины. Кроме того, в Нидерландах демонстрации в поддержку Палестины также прошли в Гааге, Амстердаме и Лейдене.

Газета The Times в свою очередь сообщила об акции в поддержку Палестины, которая прошла в Манчестере. На улицы вышли порядка тысячи жителей.