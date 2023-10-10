Берлин, 10 октября, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Пятнадцатилетний школьник подрался с учителем в гимназии Берлина из-за палестинского флага, сообщила берлинская полиция в социальной сети Х (бывшая Twitter).

Tunahan Turhan/Global Look Press

По данным немецких правоохранителей, палестинский флаг на школьную площадку в районе Нойкёльн принёс другой ученик. Когда учитель попросил его убрать флаг, школьник отказался. За него вступился другой школьник — 15-летний подросток, после чего разразилась словесная перепалка.

В ходе ссоры ученик ударил учителя головой, а педагог был вынужден защищаться ударом ладонью в направлении головы, после чего получил удар в живот.

Прибывшие на место экстренные службы записали личные данные всех участников конфликта.

Инцидент произошёл на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Как передавало ИА Регнум, 7 октября палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю и начало вторжение на его территорию. После этого Тель-Авив объявил о готовности к войне. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты и командные центры ХАМАС. 8 октября власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны.

Израильская радиостанция Kan сообщила 9 октября, что в ходе конфликта погибли 800 человек, ещё 2,4 тыс. человек пострадали. В минздраве Палестины сообщили о 560 погибших и примерно 2,8 тыс. раненых.