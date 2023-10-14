Лондон, 14 октября, 2023, 19:34 — ИА Регнум. Неизвестные облили красной краской здание штаб-квартиры «Би-би-си» в Лондоне из-за отказа телерадиокомпании называть членов радикального палестинского движения ХАМАС террористами, сообщил 14 октября телеканал Sky News.

Hesther Ng/Keystone Press Agency/globallookpress

«Стеклянные двери и тротуар рядом с лондонской штаб-квартирой «Би-би-си» были залиты красной краской», — сказано в сообщении телеканала.

Ранее решение «Би-би-си» не называть бойцов ХАМАС террористами раскритиковал ряд руководителей британского государства, включая министра обороны Гранта Шэппса. Представители телерадиокомпании заявили, что применение такого термина означало бы отказ от нейтральности и переход на одну из сторон конфликта.

После инцидента с краской у здания штаб-квартиры начали дежурить сотрудники полиции, а возле входа в здание появились заградительные барьеры. В сообщении отмечается, что демонстрация в поддержку Палестины, участие в которой принимали несколько тысяч человек, проходила в том числе рядом со зданием штаб-квартиры «Би-би-си».

Военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. ХАМАС провёл ракетную атаку по территории Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами. Стороны продолжают обмен ударами, Израиль заблокировал поставки воды и электричества в Газу и анонсировал наземную операцию в секторе. Палестинские власти говорят об угрожающей ситуации, особенно для пациентов больниц и многочисленных раненых, а также о почти полном исчерпании запасов воды.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что для урегулирования ситуации необходимо выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства. Важно не допустить расширения конфликта, Россия готова внести вклад в урегулирование ситуации и призывает остальных также искать компромисс, отметил президент.

Одна из причин того, что полноценное, суверенное палестинское государство так и не возникло, — это образование однополярного мира и американская гегемония, дружественная к Израилю, отметил в беседе с корреспондентом ИА Регнум востоковед, историк, эксперт по вопросам арабо-израильского противостояния Артём Кирпичёнок.