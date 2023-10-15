Донецк, 15 октября, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Ребёнок, получивший тяжёлые ранения в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ, скончался, сообщил 15 октября мэр города Алексей Кулемзин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По уточнённой информации при обстреле Кировского района раненый мальчик 2013 г. р. от полученных травм скончался в больнице», — написал Кулемзин в своём Telegram-канале.

ВСУ в ночь на 15 октября и утром вели обстрелы Кировского, Куйбышевского и Петровского районов города, отмечал Кулемзин ранее. За ночь по территории города было выпущено 10 снарядов «натовского» калибра 155 мм.

Власти ДНР сообщали, что 15 октября обстрелам со стороны ВСУ подверглись также Горловка и Владимировка.

Ранее 15 октября в Министерстве обороны РФ сообщили, что система противовоздушной обороны уничтожила два беспилотника ВСУ самолётного типа на подлёте к Белгороду. В ночь с 14 на 15 октября российские средства ПВО перехватили 27 беспилотников противника, из которых 18 — в воздушном пространстве Курской области.

Российские военные за минувшие сутки отразили пять атак противника на донецком направлении в районе Артёмовска, сообщил 15 октября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Противник за сутки потерял на донецком направлении до 410 бойцов убитыми и ранеными, также ВСУ лишились девяти единиц техники, в том числе двух боевых бронированных машин, самоходной артиллерийской установки «Акация», гаубицы «Мста-Б» и орудий Д-30 и Д-20.