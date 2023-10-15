Москва, 15 октября, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Российские военные за сутки отразили пять атак противника на донецком направлении в районе Артёмовска. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 15 октября на брифинге.

Алексей Майшев/РИА Новости

Он уточнил, что бригады украинской теробороны пытались атаковать позиции ВС России у сёл Орехово-Василевка, Дубово-Василевка и Клещеевка в Артёмовском районе.

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