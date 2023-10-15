Москва, 15 октября, 2023, 11:51 — ИА Регнум. В случае полноценного противоборства Запада с Россией будет совсем другая война, а не проведение специальной военной операции. Об этом 15 октября заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM

Глава государства прокомментировал рекомендацию комиссии Конгресса США готовиться к одновременной войне и с Россией, и с Китаем.

«Мы исходим из того, что мы хотим мира, а если они хотят воевать с Россией, то это же совсем другая война, это не проведение специальной военной операции», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября комиссия при Конгрессе США, занимающаяся вопросами американской стратегической концепции, опубликовала доклад с призывом укрепить обороноспособность. Согласно документу, Штаты должны быть готовы к возможным одновременным конфликтам с Россией и Китаем, а потому Вашингтону необходимо укреплять свои альянсы и увеличивать программы модернизации ядерных и неядерных вооружений.

США пытаются подготовить для себя сценарии с учётом перехода противостояний с Россией и Китаем на новый, более серьёзный уровень, но они берут на себя много, потому что не справятся с конфликтами сразу с двумя такими державами. Об этом заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.