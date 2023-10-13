Вашингтон, 13 октября, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Ядерные силы Соединённых Штатов плохо готовы к потенциальному конфликту с Россией и КНР, они нуждаются в количественных и структурных изменениях. Об этом говорится в докладе межпартийной комиссии Конгресса США.

MC2 Thomas Gooley/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Конгрессе предположили, что в случае, когда атомные арсеналы РФ и КНР окажутся на одинаковом с США уровне, запланированная модернизация ядерных сил будет «необходима, но недостаточна».

«Эти изменения диктуют необходимость корректировки потенциала ядерных возможностей США — как количественных, так и структурных», — отмечается в докладе.

Ядерный конфликт США с двумя державами авторы доклада назвали всё более вероятным, необходимо принимать решения сейчас, чтобы суметь дать ответ на экзистенциальные вызовы, которые возникнут в 2027–2035 годах.

Как сообщало ИА Регнум, ранее замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что США финансировали обновление мест хранения ядерных бомб в Британии, а значит, планируют вернуть их туда.

Президент России Владимир Путин 5 октября подчеркнул, что не видит необходимости в том, чтобы менять ядерную доктрину, так как никто здравомыслящий не посмеет применить атомное оружие против России. Он напомнил, что доктрина предусматривает применение ЯО в ответ на ядерный удар или в случае угрозы существования Российского государства.