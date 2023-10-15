Москва, 15 октября, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Ни один человек в здравом уме не должен допускать возможность войны между ядерными державами, заявил 15 октября президент России Владимир Путин в интервью телеведущему Павлу Зарубину на телеканале «Россия-1».

President Of Russia/Global Look Press Президент России Владимир Путин

Так российский лидер прокомментировал рекомендацию комиссии Конгресса США готовиться к одновременной войне и с Россией, и с Китаем, в том числе учитывая вариант ядерного противостояния.

Сравнивая противостояние между ядерными державами со специальной военной операцией и конфликтом на Ближнем Востоке, Путин отметил, что «это другая история».

«Я не думаю, что людям в здравом уме эта мысль должна или может прийти в голову. Но если она приходит, это заставляет нас только настораживаться», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября комиссия при Конгрессе США, занимающаяся вопросами американской стратегической концепции, опубликовала доклад с призывом укрепить обороноспособность. Согласно документу, Штаты должны быть готовы к возможным одновременным конфликтам с Россией и Китаем, а потому Вашингтону необходимо укреплять свои альянсы и увеличивать программы модернизации ядерных и неядерных вооружений.

США пытаются подготовить для себя сценарии с учётом перехода противостояния с Россией и Китаем на новый, более серьёзный уровень, но они берут на себя много, потому что не справятся с конфликтами сразу с двумя такими державами. Об этом заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.