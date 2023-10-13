Москва, 13 октября, 2023, 15:53 — ИА Регнум. США пытаются подготовить для себя сценарии с учётом перехода противостояний с Россией и Китаем на новый более серьёзный уровень, но они берут на себя много, потому что не справятся с конфликтами сразу с двумя такими державами. Этим мнением в беседе с ИА Регнум поделился заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Иван Шилов ИА Регнум

В четверг, 12 октября, комиссия при Конгрессе США, занимающаяся вопросами американской стратегической концепции, опубликовала доклад с призывом укрепить свою обороноспособность. Согласно документу, Штаты должны быть готовы к возможным одновременным конфликтам с Россией и Китаем, а потому Вашингтону необходимо укреплять свои альянсы и увеличивать программы модернизации ядерных и неядерных вооружений.

Военный политолог Кошкин напомнил, что в стратегии национальной обороны США главным противником государства указывается Китай, а «острой угрозой» — Россия.

«И если есть долговременная проблема в лице Китая, то им надо разрабатывать инструкции и сценарии разного уровня и времени реализации, чтобы поддерживать доктринальный документ. То есть им хочется всегда быть готовыми или иметь какой-то план на случай как им кажется угрозы», — отметил Кошкин.

По его мнению, США, находящиеся в условиях постоянной борьбы и конкуренции с РФ и КНР, пытаются иметь преимущества в вооружении, чем Штаты, как допустил Кошкин, как раз и занялись. А как показал конфликт на Украине, американская боевая техника и оружие не имеют превосходства над российской. Кроме того, эксперт обратил внимание, что сейчас Соединённые Штаты ввязываются и в конфликт на Ближнем Востоке, чтобы помогать Израилю.

«И тогда в их «планах» уже три кризиса, что, конечно, уже слишком много. Штаты непременно подорвут свои силы. Они слишком много на себя берут, считают себя непобедимыми. Вероятно, все эти кризисы и пытались учесть, рассчитать в Вашингтоне. Но это непосильно», — указал военный политолог.

Он отметил, что с большой долей вероятности организация вооружённого противостояния США с Россией и КНР приведёт к тому, что Вашингтон будет перекладывать ведение боевых действий на своих союзников в НАТО. Кошкин пояснил, что сейчас в украинском конфликте наблюдается именно такой сценарий, который, вероятно, был планом США. Поэтому, по мнению эксперта, комиссия в Конгрессе занималась и расчётами подобных действий. Также Вашингтон не оставляет планов обострить ситуацию на дальнем Востоке между Китаем и Тайванем, что способствовало бы сдерживанию развития КНР.

12 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что североатлантический альянс на следующей неделе проведёт ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что возобновление Россией ядерных испытаний возможно только в случае аналогичных шагов Соединённых Штатов. Дипломат уточнил, что это два неотъемлемых элемента той позиции, которой руководствуется Россия на всех площадках.

Как передавало ИА Регнум, бывший разведчик ВС США Скотт Риттер призвал США пересмотреть свою ядерную политику. По его мнению, если бы возобновилась гонка вооружений, США бы проиграли её, поскольку в этой сфере Россия ушла далеко вперёд. Он подчеркнул, что Москва уже модернизировала свои ядерные силы и начала бы ​​гонку с непреодолимым преимуществом в системах доставки ядерного оружия.

Президент России Владимир Путин 5 октября подчеркнул, что не видит необходимости в том, чтобы менять ядерную доктрину, так как никто здравомыслящий не посмеет применить атомное оружие против России. Он напомнил, что доктрина предусматривает применение ЯО в ответ на ядерный удар или в случае угрозы существования Российского государства.