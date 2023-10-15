Москва, 15 октября, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Российские войска ведут «активную оборону» и улучшают своё положение практически по всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал 15 октября в своём Telegram-канале.

Станислав Красильников/РИА Новости

«То, что происходит сейчас на всём протяжении [линии] соприкосновения, это называется «активная оборона». И наши войска улучшают своё положение практически на всём этом пространстве», — сказал президент.

Он добавил, что говорит о довольно большом пространстве, в том числе о купянском, запорожском и авдеевском направлениях.

Как сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что контрнаступление Украины провалилось полностью. Тем не менее киевский режим готовит новые активные наступательные операции.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер ранее констатировал, что украинская армия находится на грани полного уничтожения из-за колоссальных потерь. В распоряжении Киева ещё есть какие-то резервы, которые будут брошены в бой, но, по сути, ВСУ полностью разбиты, заявил он.

Контрнаступление ВСУ провалилось из-за несоблюдения командованием основных военных правил, заявил обозреватель итальянского издания Il Fatto Quotidiano Бьяджо ди Грация. Он пояснил, что украинские генералы заставляют войска в условиях численного меньшинства идти в безрассудное контрнаступление. Это абсурдно с военной точки зрения и оборачивается огромными людскими потерями, в НАТО такого терпеть бы не стали.