Рим, 15 октября, 2023, 03:31 — ИА Регнум. Контрнаступление ВСУ провалилось из-за несоблюдения командованием основных военных правил, заявил обозреватель итальянского издания Il Fatto Quotidiano Бьяджо ди Грация.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

В статье говорится, что на поле боя существуют определённые правила, нарушать которые нельзя. Украинские войска несут самые тяжёлые потери, так как вынуждены в условиях численного меньшинства переходить в безрассудное контрнаступление, что с военной точки зрения абсурдно, написал автор.

«Кто заставил украинских генералов идти в атаку любой ценой, теряя огромное количество человеческих жизней?» — поинтересовался журналист.

По словам обозревателя, от командования НАТО не стали бы терпеть подобных действий и выгнали бы за «вопиющую военную некомпетентность».

Как сообщало ИА Регнум, бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong рассказал о провальном приказе украинского лидера Владимира Зеленского для ВСУ. В частности, из Киева приказали украинской армии не только удвоить атаки в ходе контрнаступления, но и осуществлять их таким образом, как учили в НАТО.

Тактика военного блока заключается в прямых массивных ударах по противнику, чтобы прорвать линию обороны, вместо отдельных вылазок небольшими группами. В итоге украинские войска были разгромлены на передовой и понесли огромные потери, так и не добившись успехов в рамках наступательной операции, заключил экс-разведчик.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин отметил, как командиры ВСУ пускали в лобовую атаку своих воинов. Среди украинцев растёт недовольство, падает в определённой степени установка на наступление, люди деморализованы.