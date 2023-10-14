Москва, 14 октября, 2023, 05:52 — ИА Регнум. В Минобороны сообщили об успешных действиях группировки войск «Центр» ВС РФ, которая сорвала и отбила в общей сложности девять атак киевских боевиков на краснолиманском направлении.

Министерство обороны России Работа российской артиллерии в зоне проведения СВО

По информации начальника пресс-центра группировки Александра Савчука, в районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества артиллерия и авиация отбила девять атак штурмовых групп нескольких бригад ВСУ и нацгвардии Украины.

«Потери противника составили до 540 военнослужащих, уничтожены четыре танка, две боевые машины пехоты, два автомобиля», — добавил Савчук.

Кроме того, российские бойцы обнаружили и уничтожили более 20 артиллерийских расчётов боевиков.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные поразили ракетные комплексы противника С-300 и «Точка-У» в Николаевской и Харьковской областях. С 7 октября российские войска поразили украинский штурмовик Су-25 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области, пусковую установку ракетного комплекса «Точка-У» в районе посёлка Пересечное под Харьковом и зенитный ракетный комплекс С-300 в районе Николаева.

Российские войска ещё несколько дней назад перешли к активным боевым действиям почти по всей линии фронта, заявил 13 октября постпред России в ООН Василий Небензя. Контрнаступление ВСУ закончено, добавил он.