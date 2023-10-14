Нью-Дели, 14 октября, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Перед Киевом на повестке дня сейчас стоит вопрос выживания, поскольку дальнейшая помощь Киеву становится всё более сомнительной, учитывая оппозицию растущего числа республиканцев в Конгрессе США выделению большего количества денег Украине. Об этом сообщает издание The Statesman.

Global Look Press/Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

В материале говорится о том, что смещение в США Кевина Маккарти с поста спикера палаты представителей является предупреждающим сигналом для Украины, финансирование которой закончится к декабрю.

Издание отметило, что скорейшее завершение конфликта, на которое надеялся Киев, исключено, сейчас перед Украиной стоит вопрос выживания.

Автор напомнил о заявлении лидера киевского режима Владимира Зеленского, который, обращаясь к жителям, призвал научиться жить в условиях конфликта, как в Израиле.

В материале указано, что выполнить это будет трудно, потому что Израиль производит основную часть своего вооружения, а Украина почти полностью зависит от щедрости Запада.

Отмечается, что дальнейшая помощь Киеву становится всё более сомнительной, учитывая оппозицию растущего числа республиканцев в Конгрессе выделению большего количества денег Украине.

В статье отмечается, что контрнаступление ВСУ, в котором было использовано самое «передовое вооружение от 45 стран», сходит на нет, оно не помогло Киеву вернуть территории.

Как передавало ИА Регнум, палата представителей США 3 октября по итогам голосования приняла решение отправить в отставку спикера палаты представителей Кевина Маккарти. В пользу его отстранения проголосовали 216 членов палаты, 210 выступили против. Временным спикером палаты представителей Конгресса назначили Патрика Макгенри, представляющего штат Северная Каролина.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что отставка спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти стала хорошей иллюстрацией пагубности курса Соединённых Штатов на Украине.

Всем известно, что спикер палаты представителей Кевин Маккарти пострадал за то, что за спинами своих однопартийцев-республиканцев вошёл в сговор с администрацией президента США с тем, чтобы провести, протолкнуть очередной пакет военной помощи Украине, огромный по своим размерам, объёмом 24 млрд долларов, пояснил директор Службы внешней разведки России.