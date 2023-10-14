Вашингтон, 15 октября, 2023, 02:50 — ИА Регнум. Российская миссии в ООН запросила на 16 октября голосование по своему проекту резолюции об урегулировании палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил 14 октября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Un.org Постоянный представитель России при ООН и в Совете Безопасности ООН Василий Небензя

«Последние новости о нашем проекте гуманитарной резолюции по Газе. Мы распространили её среди членов Совета Безопасности ООН и запросили голосование по ней на 15:00 (22:00 мск) в понедельник», — написал он на своей странице в социальной сети X.

Полянский добавил, что Россия ожидает от председательствующей в Совете Бразилии подтверждения проведения голосования.

Как сообщало ИА Регнум, Россия подготовила проект резолюции Совета Безопасности ООН с призывом к немедленному прекращению огня и освобождению заложников в зоне палестино-израильского конфликта. Также в документе осуждается насилие против гражданского населения и все акты терроризма.

Постоянное представительство Ирана при ООН потребовало от Израиля прекращения военных преступлений, иначе ситуация может выйти из-под контроля и обернуться далекоидущими последствиями. Ответственность за такое развитие событий лежит на ООН, Совете Безопасности и странах, которые заводят Совбез в тупик, добавили в миссии Ирана.