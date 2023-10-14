Алеппо, Сирия, 15 октября, 2023, 01:14 — ИА Регнум. В Сирии международный аэропорт Алеппо снова обстреляли израильские ВВС, объект выведен из строя, заявили 15 октября в минобороны арабской республики.

(сс) Ed Brambley Алеппо. Сирия

«14 октября примерно в 23:35 (совпадает с мск. — прим. ИА Регнум) израильские агрессоры совершили воздушную атаку со стороны Средиземного моря на международный аэропорт Алеппо», — уточнили в ведомстве.

В результате ракетных ударов авиагавани нанесён материальный ущерб, добавили в минобороны.

Как передавало ИА Регнум со ссылкой на ливанский телеканал al-Mayadeen, аэропорт Алеппо вышел из строя после того, как поздним вечером 14 октября взлётно-посадочная полоса подверглась налётам израильских военных. Информация о пострадавших не поступала.

Израиль 12 октября в результате атаки вывел из строя аэропорты Дамаска и Алеппо. Удары пришлись примерно в 13:50. В Сирии назвали атаки агрессией, Израиль отчаянно пытается отвлечь внимание от совершённых в секторе Газа преступлениях.

Саудовская Аравия проведёт экстренное заседание Организации исламского сотрудничества на уровне глав МИД стран-участниц. Встреча запланирована на 18 октября в штаб-квартире организации в Джидде. На ней будет обсуждаться угроза гражданскому населению в блокированном секторе Газа.