Эр-Рияд, 14 октября, 2023, 18:34 — ИА Регнум. Саудовская Аравия проведёт экстренное заседание Организации исламского сотрудничества (ОИС) на уровне глав МИД стран-участниц. Об этом 14 октября говорится в заявлении организации.

Mahmoud Ajjour/IMAGO/TASS

Отмечается, что экстренная министерская встреча исполнительного комитета ОИС пройдёт 18 октября в штаб-квартире организации в Джидде. На ней будет обсуждаться угроза гражданскому населению в блокированном секторе Газа.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны Израиля Йоав Галант 9 октября объявил о начале тотальной блокады сектора Газа. Он подчеркнул, что в регион перекрыта подача электричества, газа и продовольствия. Энергия не будет возвращена на территорию, пока израильские заложники не будут освобождены, заявил он.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Израиль проинформировал всемирную организацию, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение 24 часов. Он подчеркнул, что в ООН такое перемещение без последствий считают невозможным.

Египетский новостной портал Sada El Balad сообщил, что на контрольно-пропускном пункте «Рафах» на границе Египта и сектора Газа идёт подготовка к приёму раненых. Тяжелораненых пациентов, по этим данным, будут доставлять в египетские больницы.