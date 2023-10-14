Алеппо, Сирия, 15 октября, 2023, 00:49 — ИА Регнум. Рядом с сирийским аэропортом Алеппо поздним вечером 14 октября прозвучали мощные взрывы, сообщил ливанский телеканал al-Mayadeen.

Elnadanews.com Алеппо

«Международный аэропорт Алеппо вышел из строя после того, как взлётно-посадочная полоса подверглась налётам израильского противника в двух местах», — написали журналисты.

Сильные взрывы в районе аэропорта подтвердили также очевидцы.

По информации телеканала Sky News Arabia, по сирийскому аэропорту нанесли удары израильские военные. По его данным, информация о пострадавших не поступала.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября в Армии обороны Израиля заявили, что продолжают наносить ответные удары по источнику обстрела, который находится в Сирии. Официальный представитель израильской армии Авихай Эдраи подтвердил нанесение авиаударов по сирийским аэропортам, объяснил их тем, что ранее из Сирии были выпущены ракеты по Израилю, и заявил, что ударов по Сирии будет больше.

В МИД России отреагировали на удары израильтян по аэропортам Сирии и предупредили об их последствиях. Атака грубо нарушает суверенитет страны и нормы международного права. Израиль может спровоцировать вооружённую эскалацию во всём регионе, допустить этого ни в коем случае нельзя, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.