Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ российским вертолётом Ка-52
Москва, 12 октября, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения танка ВСУ российским вертолётом Ка-52. Видео опубликовано 12 октября в Telegram-канале ведомства.
«Экипаж разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 управляемой ракетой уничтожил танк ВСУ, который пытался вести огонь под прикрытием лесополосы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что танк уничтожен на запорожском направлении.
Как сообщало ИА Регнум, Минобороны показало кадры уничтожения самоходной артиллерийской установки (САУ) AS-90 британского производства. После попадания боеприпаса у САУ воспламенились пороховые заряды и произошла детонация боекомплекта, в результате чего она была полностью уничтожена.
Ранее военное ведомство опубликовало кадры уничтожения позиций ВСУ в районе населённого пункта Берестовое. Отмечается, что артиллеристы 88-й бригады ВС РФ поразили точными ударами живую силу и вооружение противника, огонь корректировали операторы беспилотников.