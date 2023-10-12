Москва, 12 октября, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения танка ВСУ российским вертолётом Ка-52. Видео опубликовано 12 октября в Telegram-канале ведомства.

Евгений Биятов/РИА Новости Вертолёт Ка-52 в зоне СВО

«Экипаж разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 управляемой ракетой уничтожил танк ВСУ, который пытался вести огонь под прикрытием лесополосы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что танк уничтожен на запорожском направлении.

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Как сообщало ИА Регнум, Минобороны показало кадры уничтожения самоходной артиллерийской установки (САУ) AS-90 британского производства. После попадания боеприпаса у САУ воспламенились пороховые заряды и произошла детонация боекомплекта, в результате чего она была полностью уничтожена.

Ранее военное ведомство опубликовало кадры уничтожения позиций ВСУ в районе населённого пункта Берестовое. Отмечается, что артиллеристы 88-й бригады ВС РФ поразили точными ударами живую силу и вооружение противника, огонь корректировали операторы беспилотников.