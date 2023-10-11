Москва, 11 октября, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения самоходной артиллерийской установки (САУ) AS-90 британского производства. Видео опубликовано 11 октября в Telegram-канале ведомства.

Кадр из видео

«Самоходная артиллерийская установка AS-90 производства Великобритании, стоящая на вооружении боевиков ВСУ, уничтожена точным ударом барражирующего боеприпаса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после попадания боеприпаса воспламенились пороховые заряды и произошла детонация боекомплекта, в результате чего британская САУ была полностью уничтожена.

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Как ранее сообщало ИА Регнум, Минобороны показало кадры уничтожения позиций ВСУ в районе населённого пункта Берестовое. Отмечается, что артиллеристы 88-й бригады ВС РФ поразили точными ударами живую силу и вооружение противника, огонь корректировали операторы беспилотников.

10 октября военное ведомство опубликовало видео, на котором российские беспилотники сбрасывают боеприпасы на пехоту ВСУ. Отмечается, что российские операторы БПЛА сбрасывают боеприпасы на группы пехоты противника, уничтожая их и обращая в бегство.