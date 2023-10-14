Газа, Палестина, 14 октября, 2023, 16:00 — ИА Регнум. В результате израильских атак за минувшие сутки погибли девять заложников, включая четырёх иностранцев, сообщило 14 октября палестинское движение ХАМАС в своём Telegram-канале.

ATEF SAFADI/ EPA/TASS

«Боевое крыло ХАМАС — «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — сообщает о гибели девяти пленных, в том числе четырёх иностранцев, за последние 24 часа в результате израильских бомбардировок тех мест, где находятся заложники», — говорится в публикации.

14 октября Армия обороны Израиля информировала, что ХАМАС удерживает на территории сектора Газа в качестве заложников более 120 человек. Ранее утверждалось о нахождении в плену у ХАМАС около 150 израильтян, при этом, кто именно, военнослужащие или гражданские лица, не уточнялось.

В статье газеты Haaretz говорится об обнаружении в ходе военной операции на территории сектора Газа считавшихся пропавшими или заложниками израильтян. Точное количество людей не называется. Пехота и бронетанковые войска ЦАХАЛ ведут поиски тел пропавших без вести и предметов, которые могут помочь в освобождении похищенных граждан.

По мнению бывшего советника министра внутренней безопасности Израиля, экс-члена дипломатического представительства Израиля в Москве Алекса Векслера, скорее всего, операции по массовому освобождению захваченных боевиками ХАМАС заложников не будет, израильские силовики сосредоточатся на тотальном уничтожении этой организации.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку по территории Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами.

Стороны продолжают обмен ударами, Израиль заблокировал поставки воды и электричества в Газу. Власти Израиля анонсировали наземную операцию в секторе. Кроме того, власти Сирии 12 октября заявили, что израильская армия обстреляла аэропорты Алеппо и Дамаска, а власти Израиля сообщили об ударах по местам дислоцирования «Хезболлы» в Ливане.

С обеих сторон растёт число погибших и раненых. В посольстве России в Израиле уточнили, что в результате атаки ХАМАС погибли 16 граждан России, восемь россиян числятся пропавшими без вести и как минимум один гражданин РФ, по предварительной информации, находится в плену у ХАМАС.