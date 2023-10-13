Тель-Авив, Израиль, 14 октября, 2023, 02:52 — ИА Регнум. Считавшиеся пропавшими или заложниками израильтяне были обнаружены в ходе военной операции на территории сектора Газа. Об этом сообщила газета Haaretz. О количестве погибших не сообщается.

Scott Bobb Руины в Секторе Газа

Армия обороны Израиля проводит вторжения в Газу с целью обнаружения похищенных израильтян, отметило издание.

За последние сутки, пехота и бронетанковые войска ЦАХАЛ обнаружили тела пропавших без вести и предметы, которые могут помочь в освобождении похищенных израильтян.

По данным министерства здравоохранения Газы, по меньшей мере 1900 человек были убиты и 7696 получили ранения в результате атак ЦАХАЛ с начала эскалации. Министерство также заявило, что среди погибших 614 детей и молодых людей.

Как сообщало ИА Регнум, Россия подготовила проект резолюции Совета Безопасности ООН с призывом к немедленному прекращению огня и освобождению заложников в зоне палестино-израильского конфликта.

Израильские военные провели рейды с участим пехоты и танков в секторе Газа для выявления противника и возможного обнаружения заложников.