Москва, 11 октября, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Скорее всего, операции по массовому освобождению заложников, захваченных боевиками ХАМАС, не будет и израильские силовики сосредоточатся на тотальном уничтожении этой организации, считает бывший советник министра внутренней безопасности Израиля, экс-член дипломатического представительства Израиля в Москве Алекс Векслер. Об этом он заявил 10 октября корреспонденту ИА Регнум.

Ilia Yefimovich/Global Look Press

Ранее движение ХАМАС объяснило, что не станет вести каких-либо переговоров о судьбе захваченных израильских заложников до тех пор, пока продолжаются боевые действия. В свою очередь армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале масштабной атаки на объекты ХАМАС в Газе.

Векслер рассказал, что израильские спецслужбы почти никогда не шли на переговоры теми, кого считают террористами, даже в вопросах заложников. Исключением являются всего несколько случаев, в числе которых захват и угон самолета авиакомпании Air France в Уганду и похищение капрала Гилада Шалита, в обмен на освобождение которого Израиль отпустил больше 1020 боевиков.

«Сейчас мы в немного странной ситуации, потому что никто не ожидал того, что произошло в субботу. Да и они (боевики ХАМАС.— Прим. ИА Регнум) не ожидали, что у них так всё получится. Наши спецслужбы оконфузились. С моей точки зрения, после такого премьер-министр, министр обороны и начальник военной разведки должны были уйти в отставку уже на следующий день. Но сегодня мы уже провели мобилизацию и готовимся к войне на два или три фронта», — признался Векслер.

По его мнению, скорее всего, переговоров по освобождению заложников не будет. С точки зрения Израиля, ХАМАС — это террористическая организация, и вот-вот начнётся операция, направленная на её полное уничтожение как боевой структуры. А её экономическая структура уже разгромлена — взорваны все министерства, банки и прочее.

Он добавил, что сейчас в Израиле родственники заложников оказывают очень больше давление на власти. Но, по мнению Векслера, когда речь идёт о существовании государства, вопрос освобождения заложников стоит далеко не на первом месте. Даже если их сотни. Он уверен, что сейчас вести переговоры об освобождении пленных нельзя, и израильские силовики в настоящее время ориентированы больше на уничтожение ХАМАС, нежели на освобождение заложников.

«Кроме того, соответствующей силовой операции не может быть. Её можно организовать, когда точно известно, где находятся захваченные лица. Но тех, кого захватили в ходе этой атаки, боевики ХАМАС уже давно разбросали по всяким тоннелям и подземным убежищам. Они не пользуются телефонами, сигналы которых мы могли бы зафиксировать. Свои действия террористы координируют через записочки или из уха в ухо. А значит, силового освобождения быть не может», — сказал Векслер.

Он подчеркнул, что Израиль поставлял в сектор Газа воду, нефть и электричество. Некоторые из родственников руководителей ХАМАС лежали в израильских больницах, и им делали операции, жители сектора работали на израильской территории. Теперь же бывший израильский дипломат уверен, вести переговоры с ХАМАС невозможно.

«Представители ХАМАС уже заявили, что хотят освобождения всех террористов, которые находятся в израильских тюрьмах. По их словам, это единственный вариант. Но это будет отвергнуто», — подытожил Векслер.

В свою очередь Иосиф Линдер, президент Международной контртеррористической ассоциации, заявил, что израильские спецслужбы едва ли смогут спасти 100% заложников.

«Потому что такое большое количество заложников в такой горячей обстановке вызволить нельзя. Здесь должны вмешиваться политики. А как это может произойти в такой горячей фазе, сказать очень сложно. Методами спецслужб это без крови не решится», — объяснил он.

По его словам, когда идёт война, слово «терроризм» уходит, а на его место приходит диверсионно-партизанская работа. Кроме того, после ответных бомбардировок ситуация только усугубится. А стало быть, освобождение заложников возможно лишь в каком-то индивидуальном или микрогрупповом варианте.

«Но результативность подобных вещей всегда сомнительна — когда такие операции осуществляются по горячим следам, они всегда вызывают и гибель заложников, и вооружённых людей с той и другой стороны», — подчеркнул Линдер.

Кроме того, он рассказал, что специалистам уже давно было понятно, что имидж, который был у определённых силовых структур Израиля, не вполне соответствует их реальным возможностям. Времена премьер-министра Израиля Голды Меир и министра обороны Израиля Моше Даяна прошли. Израильские спецслужбы уже не те, что прежде.

«Фактически в замороженном виде конфликт существовал очень давно, — констатировал Линдер. — А когда он существует в замороженном виде, активность специальных подразделений поддерживается уже не на том уровне, как раньше. Кроме того, любая спецслужба — это дитя государства, а значит, всё зависит от политиков, которые курируют данный вопрос, сколько внимания они ему уделяют, каким образом стимулируют людей и так далее».

По его словам, за последние 20 лет количество провалов, допущенных израильскими спецслужбами, больше, чем за весь предыдущий 50-летний период существования Государства Израиль.

«Нынешняя ситуация кардинальным образом меняет отношение ко всем израильским спецслужбам. И чтобы вернуть прежний авторитет, им придётся потратить немало сил, — заявил он. — И не только со стороны людей в погонах, а и со стороны политиков. Ситуация с убийством премьер-министра Израиля Ицхака Рабина и ряд событий в 1990-е годы показали, что однозначный путь военного противостояния даёт сиюминутный выигрыш, но в стратегическом плане оборачивается большим количеством минусов».

Однако если международные политические круги не слушают мнения адекватных специалистов, то всегда всё заканчивается большой кровью. А потом всё равно приходится садиться за стол переговоров, но на других условиях.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в заложниках у боевиков ХАМАС находятся и граждане России. По последним данным, в результате атаки ХАМАС погибли четверо россиян.

Представитель ХАМАС Муса Абу Марзук заверил, что движение открыто для всех политических диалогов.

Другой представитель ХАМАС — в Ливане — Абдул Маджид Авад заявил, что задачей альянса «Ось сопротивления» является уничтожение Израиля и противостояние американо-израильскому влиянию на Ближнем Востоке.

В то же время ХАМАС объявил о том, что готов обсуждать с Израилем перемирие, одним из условий которого может стать обмен израильских заложников на 36 палестинок, находящихся в заключении в Израиле.

В Израиле же заявили, что будут наносить удары по сектору Газа даже в случае, если это будет потенциально представлять угрозу для удерживаемых там заложников. По словам представителей ХАМАС, в ответ на каждый взорванный армией Израиля жилой дом в секторе Газа они будут казнить одного гражданского пленного.