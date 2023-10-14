Вашингтон, 14 октября, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Некоторым сотрудникам посольства США в Иерусалиме и его отделения в Тель-Авиве, а также членам их семей власти США разрешили вернуться на родину. Об этом говорится в письменном заявлении Государственного департамента США.

ROB ENGELAAR/EPA/TASS

Как указывается в документе, власти США разрешили выезд государственным служащим, которые не связаны с критической работой дипломатической миссии, и членам их семей из посольства США в Иерусалиме и отделения посольства США в Тель-Авиве.

Как передавало ИА Регнум, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американская администрация приступает с 13 октября к вывозу граждан США, желающих покинуть Израиль. Правительство США с 13 октября организует чартерные рейсы, чтобы обеспечить вывоз своих граждан из Израиля в Европу, уточнил он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил, что по меньшей мере 25 американских граждан погибли в результате обострения палестино-израильского конфликта. Он отметил, что число жертв в результате атак палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль продолжает расти. Погибли или пропали без вести граждане 36 стран.

В посольстве России в Израиле 10 октября заявили, что число погибших в ходе боевых действий граждан России выросло до четырёх, а число пропавших без вести — до шести человек.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов 11 октября сообщил, что находящимся в Израиле гражданам России не следует дожидаться дальнейшего обострения обстановки и стоит покинуть эту страну, воспользовавшись действующими регулярными авиарейсами.

В МИД РФ ранее призвали граждан России не ездить в Израиль и на палестинские территории, а уже находящихся там — соблюдать максимальную осторожность и оставаться на связи с дипломатами. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что вопрос об эвакуации сограждан из Палестины прорабатывается.

Военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. ХАМАС провёл ракетную атаку по территории Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами. Стороны продолжают обмен ударами, Израиль заблокировал поставки воды и электричества в Газу.