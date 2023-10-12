Тель-Авив, Израиль, 12 октября, 2023, 15:52 — ИА Регнум. По меньшей мере 25 американских граждан погибли в результате обострения палестино-израильского конфликта, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 12 октября на пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Иван Батырев/ТАСС

Глава Госдепа отметил, что число жертв в результате атак палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль продолжает расти. Погибли или пропали без вести граждане 36 стран.

«Мы сейчас знаем, что погибли по меньшей мере 25 американских граждан», — сказал Блинкен и призвал принять все возможные меры, чтобы избежать нанесения вреда гражданским лицам.

Ранее президент США Джо Байден сообщил о гибели 14 американцев.

Как сообщало ИА Регнум, Блинкен заявил в Израиле, что США будут всегда поддерживать и защищать эту страну. Он добавил, что Вашингтон приветствует создание в Израиле чрезвычайного правительства, которое показало «единство и решимость израильского общества».