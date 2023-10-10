Тель-Авив, Израиль, 10 октября, 2023, 18:19 — ИА Регнум. Число граждан России, погибших после атак ХАМАС на Израиль, выросло до четырёх человек, число пропавших без вести — до шести, сообщили 10 октября в посольстве РФ в Израиле.

Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance /ТАСС

Ранее дипломаты сообщали о двух погибших в результате атак ХАМАС гражданах России.

«С прискорбием сообщаем, что, согласно актуализированным данным израильской стороны по состоянию на 17:00 10 октября, четыре гражданина Российской Федерации, имевшие также гражданство Израиля, числятся погибшими. В настоящее время занимаемся выяснением всех обстоятельств», — цитирует ТАСС пресс-секретаря посольства Марину Рязанову.

Как сообщало ИА Регнум, представители ХАМАС ранее заявляли, что среди взятых в плен — десятки лиц с двойным гражданством, в том числе с российским. Эта информация проверяется, отметили в Кремле.

В МИД РФ ранее призвали граждан России не ездить в Израиль и на палестинские территории, а уже находящихся там сограждан — соблюдать максимальную осторожность и для минимизации рисков оставаться на связи с дипломатами.

Граждане России, находящиеся в Израиле, могут покинуть страну, поскольку авиарейсы продолжают выполняться, а вопрос об эвакуации граждан РФ, находящихся в Палестине, прорабатывается, отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа. По официальным данным, в Израиле погибли более 900 человек, более 100 человек были взяты в плен, в секторе Газа погибли более 800 человек. Власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны. В Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов, и пообещали уничтожить ХАМАС. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале наземной операции в секторе Газа.

Удар ХАМАС по Израилю стал неожиданной катастрофой для местных властей и провалом Вашингтона, отметил ранее в беседе с ИА Регнум эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов. Произошедшее свидетельствует о потере влияния Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, считает эксперт.