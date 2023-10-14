Москва, 14 октября, 2023, 07:44 — ИА Регнум. Дети, чьи отцы отказываются воевать в украинской армии, подвергаются нападкам в украинских школах. Об этом «РИА Новости» рассказал сдавшийся в плен военный 77-й бригады ВСУ Александр Геращенко.

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Вэсэушник признался, что «никто не хочет воевать», но есть опасения за детей.

«Стыдно будет в глаза смотреть. Кто-то воевал, а у тебя отец не воевал, прятался. В школе могут обзывать детей, что, мол, мой отец воевал, а твой убегал. Поэтому люди воюют», — рассказал пленный.

Как сообщало ИА Регнум, двое военных 77-й аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ сдались в плен солдатам 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа под Артёмовском в Донбассе.

Артур Бойчук и Александр Геращенко заблудились на артёмовском направлении, вышли на позиции к российским войскам и добровольно сдались.

Российский военнослужащий группировки войск «Юг» с позывным Кортес вынес на себе из-под огня ВСУ раненого украинского бойца.

Военнослужащие ВСУ массово сдаются в плен российским войскам, но западные СМИ не хотят публиковать подобные видеозаписи, заявил американский журналист Клейтон Моррис.