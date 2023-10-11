Донецк, 11 октября, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Двое военных 77-й аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ сдались в плен солдатам 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа под Артёмовском в Донбассе. Об этом сообщает «РИА Новости».

Павел Лисицын/РИА Новости

По словам военнопленного Артура Бойчука, они заблудились на артёмовском направлении, вышли на позиции к российским войскам и добровольно сдались.

Его сослуживец Александр Геращенко отметил, что командование ВСУ не ориентируется на местности, оно отправляет бойцов занимать позиции, не производя предварительно разведку, в результате некоторые украинские военные отказываются выполнять приказы и идти на позиции. По его словам, в данном случае на позиции отказался идти проводник, а также гранатомётчик.

«На мясо, просто запускают людей на мясо — и всё», — приводит агентство слова военнопленного.

Он также уточнил, что зачастую украинских военных отправляют на позиции, с которых потом из-за обстрелов невозможно выйти для ротации по две недели.

Как передавало ИА Регнум, ранее попавший в плен на запорожском направлении украинский военнослужащий рассказал о десятках дезертиров из-за ситуации на фронте. Он оценил моральное состояние Вооружённых сил Украины ниже среднего. Так, военнопленный указал на враньё командиров, которое приводит к гибели бойцов.

Из-за безуспешности атак у Работино и Пятихаток украинские военные решаются сдаваться в плен российским бойцам, поскольку возможности передаваемой западной техники преувеличены.

С середины июля порядка 10 тыс. украинских военнослужащих решили сдаться в плен и воспользовались специальной открытой частотой 149.200 «Волга». Только в районе Работино бойцы ВСУ сдаются целыми группами.